Confrontando le moderne supercar con i modelli di fascia alta di qualche anno fa, possiamo vedere i progressi compiuti nel tempo. Il confronto in questo video è particolarmente divertente perché entrambi i modelli hanno motori V10 aspirati che suonano in modo sorprendente. La sfide vede una Lexus LFA contro una Lamborghini Huracan STO.

In questi giorni, una Lexus LFA può facilmente essere acquistata per oltre 1 milione. Inoltre, il suo V10 aspirato da 4,8 litri è tra i motori con il miglior suono mai visti su un veicolo omologato per la strada.

Il motore produce 552 cavalli (412 kilowatt) e 480 Nm di coppia. Il cambio è un manuale automatizzato a sei rapporti.

Chi ha vinto tra le due

La Huracan STO (Super Trofeo Omologata) invece è una supercar incentrata sulla pista che puoi guidare anche su strada. Ha un peso di soli 1.339 chilogrammi grazie a una varietà di modifiche, tra cui oltre il 75 percento della carrozzeria in fibra di carbonio.

Il V10 aspirato da 5,2 litri eroga 630 CV (470 kW) e 565 Nm. Un cambio a doppia frizione a sette rapporti trasmette la potenza alle ruote posteriori.

La frizione della Lexus LFA è un po’ fragile e molto costosa da sostituire, quindi i piloti non usano il launch control per queste gare.

In primo luogo, c’è stata una gara di resistenza, vinta dalla LFA che prende il comando dall’inizio e riesce a tagliare per prima il traguardo.

La gara viene ripetuta, ma questa volta l’Huracan STO è in modalità cambio manuale. C’è un’enorme differenza e la Lamborghini vola via per una facile vittoria.

Alla fine, L’Huracan ottiene un’altra facile vittoria. Inoltre, è stata eletta come la gara con il miglior sound a causa dei motori V10 che entrambi possiedono.