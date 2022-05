La guerra in Ucraina non si è ancora fermata e l’operatore francese Iliad ha recentemente deciso di prorogare la propria iniziativa rivolta a questo paese preso sotto attacco.

Per la precisione, ha prorogato fino al 30 giugno 2022 le chiamate e gli SMS gratuiti da e per l’Ucraina. Scopriamo insieme tutti i dettagli in questione.

Iliad proroga la propria iniziativa in favore dell’Ucraina

Iliad era stato il primo operatore in Italia in ordine di tempo ad aver annunciato un’iniziativa di sostegno alla popolazione ucraina colpita dal conflitto. Lo scorso 1° Marzo 2022, Iliad ha annunciato una ulteriore facilitazione delle comunicazioni decidendo di azzerare del tutto il costo di chiamate e SMS verso l’Ucraina e il costo voce e SMS in Roaming per chi si trova in Ucraina.

Questa promozione è gratuita, si è attivata in automatico per tutti i clienti Iliad Italia il 1° Marzo 2022 e dopo una prima proroga la scadenza era prevista per il 30 Aprile 2022. Successivamente la promozione è stata prorogata fino al 30 Maggio 2022 e ora fino al 30 giugno 2022. In dettaglio, i clienti Iliad sia di rete mobile che Fibra (Iliadbox) possono effettuare gratuitamente chiamate dall’Italia verso l’Ucraina, mentre i clienti mobile possono anche inviare gratis SMS dall’Italia verso l’Ucraina.

Invece, ai clienti Iliad di rete mobile che si trovano in Ucraina l’operatore offre la possibilità di inviare SMS ed effettuare chiamate gratis verso tutti i numeri fissi e mobili dell’Ucraina, verso l’Italia, i Paesi dell’Unione Europea e del resto del mondo, sempre fino al 30 Giugno 2022, salvo eventuali proroghe. Anche le chiamate ricevute in roaming in Ucraina sono attualmente gratuite.