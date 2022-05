Gli utenti di Postepay sono ancora terrorizzati dall’incubo delle truffe. Ancora in questi giorni, i clienti di Poste Italiane hanno ricevuto da parte dei cybercriminali della rete una serie di comunicazioni legate a tentativi di phishing.

Postepay, i finti messaggi degli accrediti per rubare soldi

Gli utenti di Postepay devono prestare particolare attenzione a tutte le comunicazioni in cui si paventano finti accrediti sui conti. Spesso e volentieri, proponendo agli utenti finti accrediti dal valore anche superiore ai 1000 euro, i clienti di Postepay si trovano dinanzi a messaggi simili: “Movimento in entrata sul tuo conto Postepay. Clicca qui per i dettagli”.

Coloro che sono intercettati da queste comunicazioni sono portati a cliccare anche su una serie di link in allegato. Il link in allegato a queste mail nasconde per gli utenti una vera e propria truffa.

Ci sono, infatti, importanti conseguenze per coloro che si espongono a questo genere di comunicazioni. Basta un semplice click su uno di questi link, affinché gli hacker possano accedere ai dati riservati. In alcuni casi, la condizione dei dati riservati porta anche alla condivisione delle credenziali home banking.

In questo caso, i rischi potrebbero essere anche superiori. Con la condivisone dei dati per l’home banking infatti gli utenti potrebbero perdere tutti i risparmi presenti sulla Postepay. Già tante persone in passato hanno segnalato questi casi critici.

In caso di contenuti e messaggi sospetti, gli utenti devono comunicare con il servizio assistenza di Poste Italiane via call center o anche attraverso i canali mail.