Le notizie che nessuno vorrebbe avere durante una semplice giornata comprendono oggi uno dei principali marchi presenti all’interno del mondo dei supermercati italiani.A quanto pare infatti il marchio Conad sarebbe pronto ad essere sostituito.

Il Consorzio Nazionale Dettaglianti con sede a Bologna è composto attualmente da ben sei cooperative. Negli ultimi anni il colosso è riuscito arrivare anche in altri paesi al di fuori dell’Europa, riuscendo a portare la sua grande qualità per il cibo ma anche la varietà di prodotti disponibili per la salute e per la casa.

Ora però le cose potrebbero cambiare, ma solo per quanto riguarda la città di Modena. Più precisamente infatti a Cognento dovrebbe avvenire la sostituzione in favore del marchio Intima Moda.

Conad sarà rimpiazzata a Cognento: ecco con quale marchio

Stiamo parlando di un brand che è nato ufficialmente nel 1972 in veste di piccolo laboratorio. In seguito, dopo diversi anni tribolati, è diventato un brand di livello nazionale.

I prodotti dell’azienda sono disponibili anche sul web, con i negozi mono marca ma anche con canali distributivi all’ingrosso. L’azienda permette questa volta addirittura tre negozi, i quali sono stati inaugurati con il marchio Verdissima.

Questi sono disponibili in diverse parti d’Italia e fanno da spalla agli outlet già aperti in precedenza. Gli orari di apertura del nuovo outlet saranno dal martedì al sabato a partire dalle 10 fino alle 19:30. La nuova sede in provincia di Modena si baserà su 300 m quadri con un allestimento moderno fondato su colori naturali che consentiranno agli utenti di trovarsi in un ambiente a loro congeniale.