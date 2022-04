Conad: il supermercato chiude per sempre, ecco chi prenderà il suo posto

Il marchio Conad (Consorzio Nazionale Dettaglianti) è conosciuto ormai da tutti, ma per chi non lo sapesse, trattasi di una catena di supermercati con sede a Bologna e composta da ben 6 cooperative. Negli anni è persino arrivato in Cina, Albania, Hong Kong e Kosovo, portando alimenti freschi, prodotti per la casa, per la salute ed anche per il benessere. Ma qualcosa sta per cambiare, perché il fornitore numero uno sta per chiudere i battenti. Chi lo sostituirà?

Conad: la nuova apertura a Cognento

Ma che avevate capito?! Ovviamente Conad non cesserà di esistere, la sostituzione avverrà solamente a Modena, più nel dettaglio a Cognento, e sarà caratterizzata dall’inaugurazione di Intima Moda.

Il brand nacque nel 1972 come piccolo laboratorio, divenendo poi un brand nazionale in poco tempo. L’azienda altro non è che una delle eccellenze artigianali di Cognento, ma non solo. I suoi prodotti sono reperibili anche online, attraverso negozi monomarca e nei canali distributivi all’ingrosso. L’azienda, oltre all’outlet ha inaugurato 3 negozi col marchio Verdissima in diverse parti d’Italia e la settimana prossima, anche a Roma in via Cola di Rienzo.