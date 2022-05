L’operatore Vodafone Italia, domani 9 maggio 2022 lancerà un nuovo programma di fidelizzazione a pagamento destinato a prendere il posto Happy Black: stiamo parlando di Vodafone Club.

Per i clienti che hanno già attivo Happy Black il passaggio al nuovo programma avverrà in modo automatico e senza costi aggiuntivi da sostenere mentre per i nuovi clienti sarà disponibile soltanto Vodafone Club. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Vodafone Club: ecco il nuovo programma di fidelizzazione

A partire da domani i nuovi e già clienti Vodafone potranno richiedere di aderire ai programmi Vodafone Club e Club+ nei punti vendita dell’operatore telefonico, sul sito ufficiale, sull’applicazione ufficiale o attraverso il Servizio Clienti 190. Una volta entrati nel programma, gli utenti potranno richiedere ogni mese le offerte incluse e approfittare delle varie convenzioni stipulate da Vodafone con le aziende partner.

Vodafone Club ha un costo di 3,99 euro al mese (il primo mese è offerto gratuitamente) e permette di accedere a vari sconti. Tra quelli disponibili al lancio vi dovrebbero essere 5 euro di sconto su 30 euro di spesa presso i punti Q8, 10 euro di sconto su una spesa minima di 99 euro nei punti Carrefour, 30 euro di sconto su una spesa minima di 150 euro su Yoox e uno sconto del 5% su Booking.

In aggiunta, gli utenti mobile che attiveranno Vodafone Club riceveranno ogni mese 10 Giga di traffico dati extra da aggiungere a quelli già compresi nelle loro offerte. Vodafone Club+ è invece il nome della promozione in versione semestrale, che prevede un costo di 14,99 euro ogni sei mesi.