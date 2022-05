WhatsApp continua ad essere al centro di numerose azioni da parte di hacker e cybercriminali. Mai come in questo 2022, i messaggi fasulli si sono rincorsi con ampio respiro sulla piattaforma di messaggistica istantanea, tra le famose catene e le chat di gruppo. Se nella prima parte dell’anno, le fake news erano però legate al Covid, in questa fase della primavera a tenere banco è il caro vita.

WhatsApp, le nuove fake news relative al caro benzina

Dopo le notizie circa la campagna di vaccinazione, su WhatsApp da giorni stanno circolando messaggi inerenti ai prezzi molto alti per carburanti e benzina. In tal senso, gli utenti vengono intercettati da una serie di cybercriminali che propongono loro finti buoni sconto per la benzina. I buoni sconti proposti attraverso la piattaforma hanno un valore pari a 100 euro.

Tali comunicazioni devono essere catalogate come delle vere e proprie truffe. Inutile anche sottolineare, come dietro questi messaggi si nascondino hacker e malintenzionati della rete con lo scopo di attirare l’attenzione del pubblico.

Una volta attirata l’attenzione del lettore con la proposta dei buoni sconto dal valore di 100 euro, gli utenti sono invitati a cliccare ed a compilare un form. Il form, necessario ai fini della falsa promessa dei codici sconto per la benzina, richiede espressamente l’inserimento delle principali informazioni biografiche e personali.

Il pericolo maggiore è rappresentato proprio da questo form. Gli hacker cercano in questo modo di entrare in possesso di dati riservati di utenti, dati utili per effettuare furti d’identità e creare profili fake sui diversi canali web.