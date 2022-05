Ci sono ancora ricchi vantaggi per tutti coloro che hanno una Postepay a loro disposizione. I clienti che possono beneficiare della carta di credito ricaricabile di Poste Italiane potranno, infatti, accedere ad un programma di rimborsi esclusivo, con conseguenti possibilità di risparmio su ogni singolo acquisto o transazione effettuata con la carta.

Postepay, sino a fine maggio per potere partecipare al cashback

Il cashback di Postepay ha uno schema ben consolidato. I clienti di Poste Italiane riceveranno un rimborso di un 1 euro con tutti gli acquisti dal valore pari o superiore a 10 euro. I clienti potranno altresì accumulare sino a 10 euro al giorno in valore di cashback. Il valore dei rimborsi sarà accreditato direttamente sulla carta dei rispettivi clienti.

Coloro che desiderano partecipare a questa vantaggiosa iniziativa dovranno scaricare l’app ufficiale di Postepay dai canali ufficiali, ossia dal Google Play Store di Android o dall’App Store degli iPhone. Per la partecipazione al programma, gli utenti dovranno anche impegnarsi a pagare con il codice QR disponibile sull’app. Il codice QR dovrà essere mostrato all’atto di acquisto nel punto vendita.

L’iniziativa per i rimborsi di Postepay è valida presso tutti i negozi partner del gruppo di Poste. La lista degli esercenti aderenti all’iniziativa è disponibile sul sito ufficiale di Poste Italiane.

Con la cancellazione del programma di Stato per i rimborsi, l’iniziativa di Postepay è l’unica soluzione possibile per i possessori della carta di credito ricaricabile. Quest’iniziativa sarà disponibile, stante le cose, sino al prossimo 31 maggio. Considerate le proroghe del passato, non è da escludere un’ulteriore estensione dei tempi anche in vista dell’estate.