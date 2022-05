I telefoni di Google, come Google Pixel 6 e Nexus 6P, si distinguono per una serie di modifiche e aggiunte software che aiutano a distinguerli dagli altri dispositivi Android sul mercato e sembra che sia in arrivo un’altra grande novità.

Il codice scoperto da 9to5Google indica che Pixel Launcher (che appare nella prima schermata iniziale) si sta preparando per una revisione della ricerca che abbinerà le query ai risultati all’interno di una serie di altre app, tra cui Google Maps, YouTube e il Play Store.

Google Pixel, non c’è nessuna data per l’aggiornamento

Se effettui una ricerca dalla schermata iniziale di Pixel oggi, vedrai già i risultati dei file archiviati sul telefono e dello stesso motore di ricerca web di Google. Sembra che questa funzionalità verrà ampliata nel prossimo futuro, sulla base delle informazioni ora disponibili.

Le funzionalità di ricerca avanzate, ovviamente, ti faranno risparmiare tempo e fatica nel dover avviare app specifiche come Google Maps o YouTube ed eseguire ricerche all’interno di tali applicazioni. Sembra anche che tu possa essere in grado di cercare le impostazioni Android utilizzando la stessa funzionalità di prima.

Leggere codice incompleto è sempre difficile, e anche se 9to5Google ha riconosciuto con precisione le nuove funzionalità, c’è sempre la possibilità che Google cambi idea sull’implementazione delle funzionalità. Tuttavia, al momento non è chiaro se e quando altri telefoni Android riceveranno la stessa funzionalità o quando l’aggiornamento della ricerca sarà disponibile per i telefoni Pixel. È possibile che questo venga incluso in uno degli aggiornamenti Pixel Drop che Google rilascia regolarmente.