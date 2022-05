In questi giorni, i telefoni pieghevoli sono di gran moda. Sempre più aziende stanno abbracciando il concetto e Samsung domina il mercato dei telefoni pieghevoli, ma sempre più produttori di smartphone stanno creando spazio per questi device. Xiaomi ha debuttato con il Mi Mix Fold. Quest’anno, la società cinese rilascerà Mix Fold 2 e un nuovo rapporto offre un po’ di luce su come sarà il prossimo pieghevole.

Ci sono state numerose voci e sospetti riguardo al Mix Fold 2. Tuttavia, un recente rumor di XDA ci fornisce il nostro primo sguardo al prossimo pieghevole di Xiaomi. Un membro veterano di XDA, Kacper Skrzypek, ha notato le foto del successore di Mi Mix Fold nelle attuali versioni cinesi di MIUI.

Xiaomi Mix Fold 2 avrà un display Super AMOLED

A parte il contorno del telefono e il posizionamento della fotocamera, l’immagine non rivela molto. La protuberanza della fotocamera sul retro del telefono è un quadrato con i lati arrotondati, in contrasto con la protuberanza rettangolare del Mi Mix Fold. Il display interno è pulito e privo di ritagli per la fotocamera; tuttavia, il telefono ha una fotocamera perforata al centro del display esterno.

Skrzypek ha anche rivelato il nome in codice del telefono pieghevole, “Zizhan”. Il codice MIUI suggerisce anche che “Zizhan” avrà lo stesso display di “Umi” (nome in codice per il Mi 10), il che implica che il Mi Mix Fold 2 avrà un pannello Super AMOLED con supporto per frequenza di aggiornamento di 90Hz e HDR 10+.

Voci precedenti indicano che il dispositivo presenterà una piega migliore e sarà alimentato da uno Snapdragon 8 Gen 1 Plus realizzato da TSMC. MIX Fold 2 dovrebbe includere uno schermo interno da 8 pollici e un display da 6,5 ​​pollici.