Monete preziose: ricordate le mille lire di Giuseppe Verdi? Ecco, tenetevele strette!

Un tempo si cantava per le strade “Se potessi avere mille lire al mese, senza esagerare

sarei certo di trovare tutta la felicità”, al giorno d’oggi invece ne basta una sola per essere felici. Ma non una qualsiasi eh, intendiamoci, una mille lire rara, di quelle che difficilmente dimentichi. Un po’ come quella con su rappresentato il volto di Giuseppe Verdi.

Volete sapere quanto vale? Il discorso è piuttosto ampio, in quanto il suo valore muta in base alla serie. La prima è più rara rispetto alla seconda e ovviamente i collezionisti la preferiscono. Ciò che cambia è la tiratura, ma anche la prima lettera sostitutiva stampata. Le monete preziose riportano o la X o la Z. Quelle con la X vanno dai 25 ai 350 euro, o addirittura arrivano ai 500 euro. Nel secondo caso invece valgono da un minimo di 700 euro fino a superare i 1000 euro. Ma ricordate, persino la moneta più preziosa crolla di qualità se non conservata nella maniera corretta.

Monete preziose: gli euro più rari