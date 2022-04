Abbiamo esaminato molti dispositivi Huawei, ma è la prima volta che testiamo uno dei loro altoparlanti Bluetooth. Huawei ha collaborato con la società francese di tecnologia audio Devialet per l’altoparlante Sound Joy nel tentativo di sfidare prodotti del calibro JBL ed è tempo di vedere come se la sono cavata.

Design e materiali

Huawei Sound Joy presenta una forma cilindrica con rivestimento in tessuto a rete e plastica morbida al tatto. È alto 202 mm, largo 73 mm e pesa 680 grammi. Per darvi una prospettiva migliore sulle dimensioni, è alto e largo quanto una bottiglia d’acqua termica da 500 ml.

La resistenza all’acqua e alla polvere IP67 significa che potete usarlo all’aperto e non dovreste preoccuparvi troppo se inizia a piovere o se qualcuno versa accidentalmente il drink. All’interno è presente un altoparlante a piena frequenza da 20 W accompagnato da un tweeter da 10 W.

Il suono è amplificato dalle due griglie del radiatore passive su ciascun lato. Huawei ha anche aggiunto una luce anulare a LED multicolore sul lato superiore dell’altoparlante (a destra se l’altoparlante è posizionato orizzontalmente) che emette sfumature colorate che si sincronizzano con il contenuto che state riproducendo. Questo anello LED può anche mostrare informazioni utili come il livello della batteria, il livello del volume o l’avanzamento dell’aggiornamento del firmware.

Sound Joy ha cinque pulsanti fisici nel seguente ordine dall’alto verso il basso: un tasto di accensione, un tasto dell’assistente vocale, un tasto di riproduzione/pausa, un tasto Bluetooth e un tasto stereo se si desidera utilizzare due casse Bluetooth per ottenere l’uscita audio stereo. Ci sono anche due grandi pulsanti del volume che offrono alcuni controlli tattili e un logo NFC che indica la posizione della bobina. All’interno della confezione troviamo un cavo di ricarica da USB-A a USB-C e un cordino.

Qualità del suono e specifiche tecniche

Sound Joy è uno speaker monofonico anche se può essere accoppiato con un secondo in una configurazione stereo. Il suono è ricco di bassi che sintonizza le gamme di fascia media e bassa. Ciò significa che la voce spesso si perde, il che non è l’ideale per l’ascolto di musica. La distorsione dei bassi e la mancanza del bilanciamento tonale sono i punti deboli che troviamo.

Podcast e film suonano bene e questo dispositivo è una valida alternativa se la tua TV non è dotata di una buona soundbar per impostazione predefinita. Questo è anche molto meglio dei normali altoparlanti dei computer, quindi serve a più scopi. La connessione a Sound Joy avviene esclusivamente tramite Bluetooth 5.2, nessun jack da 3,5 mm qui per i dispositivi legacy. Avete anche la possibilità di toccare e accoppiare tramite NFC.

L’app AI Life di Huawei è il vostro punto di riferimento per armeggiare con le funzionalità dell’altoparlante e regolarne il suono. Funziona meglio sui dispositivi Huawei anche se sono riusciti a configurarlo anche su l nostro Samsung Galaxy S21 Ultra. Gli utenti Apple sono sfortunati qui perché la versione iOS di AI Life non supporta l’altoparlante.

Qui possiamo trovare tre modalità di riproduzione dell’audio: una modalità Hi-Fi, una modalità Vocal e una modalità Devialet. L’altoparlante di default è impostato in modalità Hi-FI, sebbene la modalità Devialet suoni effettivamente meglio con medi e voci più chiari. L’app vi consente anche di mettere a punto i bassi tramite una manopola di scorrimento in cui puoi armeggiare tra valori da -6db a +6db.

Sound Joy supporta i codec AAC e SBC e viene fornito con tre microfoni integrati per il rilevamento vocale. La qualità delle chiamate è decente e le persone dall’altra parte hanno segnalato una ricezione forte e chiara della nostra voce.

La modalità di rilevamento automatico è limitata ai dispositivi Huawei, quindi se stai riproducendo dell’audio da un dispositivo non Huawei, dovrai accedere alle impostazioni Bluetooth ogni volta che desideri utilizzare l’altoparlante. D’altra parte, il pulsante dell’assistente vocale sull’altoparlante attiva o disattiva qualsiasi servizio fornito dal telefono. L’ho testato su un telefono Samsung e, in effetti, Bixby è stato convocato non appena ho premuto il pulsante.

Autonomia

Huawei Sound Joy è dotato di una batteria da 8.800 mAh che gli consente poco più di 24 ore di riproduzione continua. Nei nostri test, l’altoparlante è riuscito a durare poco meno di una settimana con un utilizzo abbastanza stressante durante le feste di Pasqua. Una cosa che torna utile è il supporto per la ricarica da 40 W. Una breve ricarica di dieci minuti vi farà guadagnare un’ora di utilizzo a condizione che tu disponga dell’adattatore di alimentazione giusto.

Conclusioni e prezzo

Huawei Sound Joy è un buon primo tentativo di un robusto altoparlante Bluetooth portatile. Il design è premium, la luce ad anello a LED è un fantastico trucco per le feste, il grado di protezione IP67 aggiunge tranquillità per l’uso esterno e una buona autonomia.

Questo è un altoparlante versatile che può riprodurre i vostri brani preferiti all’aperto durante un’escursione o in spiaggia, può anche completare la vostra TV o laptop e fungere da altoparlante sulla vostra scrivania. Davvero un bel device dai mille usi e di buona qualità.

Potete acquistare il Huawei Sound Joy su Amazon ad un prezzo di circa 150 euro, un costo che potete trovare spesso scontato su questo e-commerce. Lo potete acquistare in due colorazioni differenti, Obsidian Black (la versione da noi in prova) oppure Spruce Green, che è molto simile ad un verde militare.