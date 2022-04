Ancora le truffe rappresentano un incubo per tutti coloro che hanno un conto aperto presso i principali istituti di credito in Italia. I clienti delle banche italiane sono costantemente vittime dei tentativi di phishing. Nel corso di queste ultime settimane, tante segnalazioni stanno arrivando dai clienti di Intesa Sanpaolo.

Intesa Sanpaolo, gli hacker colpiscono ancora con queste truffe

Gli utenti di Intesa Sanpaolo, in tal senso, stanno ricevendo una serie di mail ed SMS fasulli. I messaggi, in arrivo via SMS o tramite mail, hanno una caratteristica comune: l’annuncio di potenziali bonifici dal valore anche superiore ai 1000 euro.

Come ovvio, la promessa di questi bonifici è tutt’altro che reale. Dietro queste comunicazioni, infatti, si nascondono malintenzionati con un preciso obiettivo: invitare i lettori a cliccare sui link. in allegato alle comunicazioni.

Agli hacker basta potenzialmente un semplice click per poter accedere alle informazioni riservate dei lettori. Dal link, gli utenti di Intesa Sanpaolo potrebbero mettere a rischio i loro dati privati, con il conseguente rischio di furto d’identità online e con la altrettanto conseguente creazione di profili fasulli in rete.

Sempre queste comunicazioni portano a rischi legati ai piani tariffari per la telefonia mobile. Molti clienti di Intesa Sanpaolo con SIM attive di TIM, Vodafone e WindTre si sono trovati con servizi a pagamento dal costo anche superiore ai 10 euro.

Il pericolo maggiore per questi messaggi resta tuttavia quello legato ai risparmi. In caso di condivisione delle credenziali per l’home banking, i malintenzionati potrebbero rubare in poco tempo tutti i fondi presenti sul conto.