La casa automobilistica tedesca BMW ha da poco tolto i veli sulla nuova versione restyling di BMW X7. Il nuovo SUV dell’azienda presenta diverse novità, sia stilistiche sia che prestazionali. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Il nuovo SUV del noto marchio tedesco verrà distribuito in tre versioni differenti ma con alcune caratteristiche comuni, tra cui la tecnologia Myld Hybrid 48V e la trazione integrale xDrive con un cambio automatico a 8 rapporti.

La versione BMW X7 xDrive40i presenta un motore a benzina a 6 cilindri con una potenza di 380 CV e 540 nm di coppia. La versione BMW X7 xDrive40d dispone invece di un motore diesel a 6 cilindri con una potenza di 352 CV e 720 nm di coppia. L’ultima versione, ovvero BMW X7 M60i xDrive , vanta la presenza di un motore V8 a benzina con una potenza esagerata di 530 CV e 730 nm di coppia.

Dal punto di vista estetico, poi, l’azienda ha deciso di introdurre sul fronte i fari sdoppiati, mentre sulla parte posteriore troviamo un nuovo look per i gruppi ottici. Sono poi disponibili nuove colorazioni ed è possibile scegliere il pacchetto M Sport per un look più sportivo e grintoso. All’interno non manca tanta tecnologia, con la piattaforma iDrive 8, connettività 5G, la strumentazione digitale con display da 12.3 pollici e il sistema di infotainment con display da 14.9 pollici.

Vi ricordiamo che il nuovo SUV BMW X7 sarà disponibile nelle concessionarie a partire da agosto 2022, ma per il momento non sono ancora stati comunicati i prezzi per il mercato italiano.