Durante la fiera del CES 2022 a Las Vegas la nota casa automobilistica tedesca BMW ha svelato in veste ufficiale il suo nuovo SUV elettrico. Si tratta del nuovo BMW iX M60 e dispone di una potenza davvero esagerata. Vediamo qui di seguito le sue caratteristiche principali.

BMW svela ufficialmente il nuovo SUV elettrico BMW iX M60 con una potenza di ben 619 CV

BMW ha da poco presentato ufficialmente il nuovo SUV elettrico BMW iX M60. Come già accennato, si tratta di un veicolo dotato di prestazioni ad alto livello. Sotto al cofano, infatti, battono ben due motori elettrici in grado di garantire una potenza complessiva di ben 619 CV. La velocità massima è di 250 km/h, mentre per passare da 0 a 100 km occorrono soltanto 3.8 secondi.

Dal punto di vista estetico, invece, non troviamo novità rispetto al passato su questo, ma soltanto alcuni tratti distintivi, come ad esempio la presenza dei loghi M. È inoltre possibile scegliere di adottare il pacchetto BMW Individual Titanium Bronze Exterior Line.

La dotazione, infine, è ben fornita. Troviamo ad esempio i cerchi aerodinamici da 22 pollici con design Titanium Bronze, Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System, il Comfort Access e BMW Laser Light, una grafica dedicata per il sistema di infotainment (basato sulla piattaforma iDrive 8), l’Heat Comfort Package, assistenza alla guida livello 3, BMW Live Cockpit Professional e BMW Natural Interaction.

Vi ricordiamo che il nuovo SUV elettrico BMW iX M60 sarà disponibile a partire da giugno 2022, ma per ora non abbiamo notizie sui prezzi per il mercato italiano.