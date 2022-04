Arrivano dallo spazio? avvistamenti di ufo, incontri del terzo tipo sempre più frequenti, gli USA vogliono vederci chiaro

UFO: Tecnologia segreta umana o aliena?

Sono sempre più frequenti gli avvistamenti negli Stati Uniti, ed ora lo dice un rapporto ufficiale sugl’ufo o meglio oggetti volanti non identificati.

Sono ormai talmente frequenti, che la marina militare ha recentemente dovuto rilasciare, al pubblico, le prove di eventi osservati nel tempo dai piloti. Il governo ha poi stilato in collaborazione con i militari un protocollo d’azione nell’eventualità di incontri più o meno ravvicinati.

Informato a riguardo anche il presidente americano, ora anche una delegazione del congresso ha ricevuto a porte chiuse un rapporto sul intensificarsi di questi avvistamenti che si avvicendano sempre più incalzanti dal 2014.

Ora che gli ufo sono diventati ufficiali, grazie alla Marina militare Americana, in tanti si interrogano su come e quando sarà rivelata la loro origine.

Anche se a tal proposito ci sono state diverse rivelazioni anche da personaggi politici sul tema. Paul Hallyer ex ministro canadese della difesa in carica negli anni 60, nel periodo della guerra fredda, ha dichiarato: Gli ufo sono reali come gli aerei che volano sopra le vostre teste! E’ giusto che questo si sappia.

Il discorso pare quindi incentrarsi sulla classica domanda: dobbiamo credere agli UFO? Realisticamente parlando, se dovessero essere nei paraggi ancora non si sono presentati al grande pubblico. Qualche segnale sicuramente c’è e con la vastità che ci circonda è difficile pensare di essere soli.

La curiosità del pubblico statunitense è solleticata dagli oggetti misteriosi da oltre un secolo. 50 anni dopo il famoso episodio di Roswell, New Mexico, sono ora diventati oggetto di seria considerazione.

Il nuovo protocollo del pentagono ne è la prova.

A tal proposito la marina americana ha commentato: “Gli ufo vanno presi molto seriamente, perché qualunque sia la loro origine, rappresentano un potenziale pericolo per l’aviazione militare e quella civile.”