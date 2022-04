Poste Italiane: sei in cerca di lavoro? L'azienda italiana ha bisogno di te!

Sei disperato perché non riesci a trovare il lavoro che faccia per te? Beh, se hai lauree o diplomi queste selezioni fanno al caso tuo. Il gruppo Poste Italiane, operante nel settore finanziario, postale e della corrispondenza è alla ricerca di nuove figure lavorative. Via alle candidature senza pietà, che aspetti? Tentar non nuoce!

Poste Italiane: requisiti e guida alla candidatura online

Cosa cerca Poste Italiane? L’azienda ha bisogno di addetti a figure di front-end e addetti alla logistica da inserire nella società controllata SDA (più nello specifico nelle filiali presenti nella Provincia Autonoma di Bolzano).