WhatsApp: il nuovo metodo spia per scoprire i tradimenti del partner è gratis

L’utilizzo delle varie applicazioni che esistono all’interno del mondo degli smartphone prescinde dalle reali intenzioni di alcun utente. Infatti le possibilità sono davvero molteplici per ogni tipo di applicativo, premettendo che si può anche mettere in difficoltà il prossimo senza troppi problemi. WhatsApp è una piattaforma aperta a tutti e forse questo potrebbe essere un gran problema. Non esistono al suo interno solo persone che infatti hanno voglia di messaggiare e di sentirsi con amici o parenti.

La nota applicazione viene usata anche come driver principale per le truffe, in modo da farle diventare virali in men che non si dica. Per questo WhatsApp aumentato la sua sicurezza, eliminando tutte le applicazioni di terze parti che negli ultimi anni avevano consentito di spiare il prossimo. Ora queste, pur esistendo ancora, non sono funzionanti.

WhatsApp: esiste un applicazione che permette di spiegare chi volete e senza pagare nulla

Il popolo di WhatsApp si era praticamente dimenticato della possibilità di spiare il prossimo, situazione che aveva reso l’ambiente più tranquillo. Ora però tutto è cambiato da quando le voci si sono diffuse durante le ultime settimane, portando la notizia che esisterebbe una nuova piattaforma in grado di fare tutto ciò.

Si tratta di Whats Tracker, applicazione di terze parti che consente di scegliere una o più persone di cui tenere traccia durante la giornata. Sarà possibile ricevere una notifica istantanea ogni volta che la persona spiata deciderà di entrare o uscire da WhatsApp. Avrete quindi un report a fine giornata con tutti gli accessi registrati.