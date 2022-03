Android: queste 29 app a pagamento sono gratis, potrete anche spiare su WhatsApp

Non bisogna mai evitare di aggiornarsi in merito a ciò che succede all’interno del mondo Android. Nonostante gli utenti sappiano tendenzialmente tutto ciò che riguarda i cambiamenti del robottino verde, possono arrivare delle promozioni incredibili e passare sotto traccia.

Durante gli ultimi giorni infatti si sarebbe ripetuta più volte una grande offerta riguardante proprio il Play Store di Google. Qui sarebbero arrivate più volte contenuti a pagamento in maniera gratuita, proprio come oggi giornata in cui tanti titoli tra applicazioni e giochi potranno essere scaricati totalmente gratis. Ricordiamo che l’offerta è valida fino ad un periodo di tempo limite, per cui il nostro obiettivo è quello di farmi scaricare tutto nel più breve tempo possibile.

Android: tutti questi titoli a pagamento saranno gratis ma solo per alcuni giorni direttamente sul Play Store