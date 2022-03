Vodafone propone ai suoi abbonati una serie di importanti e vantaggiose tariffe, in alternativa alla classica Giga 120 di Iliad. Anche nel corso delle prossime settimane di inizio primavera gli utenti del gestore francese potranno attivare alcune tra le migliori ricaricabili della telefonia mobile in Italia. La priorità di Vodafone è garantita ancora a chi effettua la portabilità della rete da altro provider.

Vodafone, la tariffa low cost con 100 Giga per il mese di marzo

I clienti in questo senso potranno attivare la tariffa Special 100 Giga. Il ticket per gli utenti prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della propria rubrica ed anche un pacchetto con 100 Giga per la connessione di rete con le velocità del 4G.

Il prezzo che dovranno pagare tutti i clienti di Vodafone sarà di soli 8,99 euro ogni mese con la presenza di un piccolo extra pari a 10 euro per la sottoscrizione della SIM.

A differenza delle precedenti occasioni, gli utenti che decidono di attivare questa ricaricabile con Vodafone avranno anche la garanzia inedita per la tariffa mensile. Il provider infatti ha previsto un costo inalterato almeno durante il primo semestre. Almeno durante i primi sei mesi, quindi, la sottoscrizione della SIM non prevede alcun genere di extra per gli abbonati.

Tutti coloro che sono interessati ad attivare questa vantaggiosa offerta del gestore inglese potranno effettuare richiesta di sottoscrizione presso uno dei punti vendita ufficiali in Italia. Solo per gli utenti attuali di Iliad è assicurata l’attivazione online dell’offerta sul sito ufficiale.