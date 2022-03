Android: 24 titoli del Play Store gratis solo oggi, l'offerta di marzo è shock

Come succede ormai molto spesso, anche questa volta il mondo Android diventa un’attrazione invitante per tutti coloro che hanno un dispositivo marchiato a fuoco con il robottino verde.

Ricordiamo infatti che almeno una volta al mese arriva la solita promozione all’interno del Play Store. Proprio nel market di Google saranno presenti anche oggi dei titoli a pagamento da scaricare in maniera gratuita, soluzione che però andrà avanti per pochi giorni. Si tratta quindi di una vera occasione da sfruttare al volo, da non lasciar scappare via.

Nell’elenco in basso troverete tanti titoli diversi tra loro, i quali rappresenteranno applicazioni e giochi molto gettonati. Basterà cliccare sui link per effettuare il download istantaneo. Per avere anche le migliori offerte del mondo Amazon poi consigliamo l’accesso al nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per accedere gratuitamente e subito.

Android: ecco tutti i titoli a pagamento offerti in maniera gratuita nella lista di oggi