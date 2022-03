Lo scorso anno il noto produttore cinese Vivo aveva annunciato un nuovo smartphone medio di gamma della serie Y, cioè Vivo Y33s. Nel corso delle ultime ore, l’azienda ha però deciso di presentare ufficialmente una nuova versione dotata questa volta del supporto alla connettività 5G.

Vivo annuncia la versione con 5G del medio di gamma Vivo Y33s

La nota azienda Vivo ha quindi da poco presentato un nuovo smartphone di fascia media. Come già accennato, si tratta di una nuova versione dello scorso Vivo Y33s ma questa volta troviamo presente all’appello il supporto alle nuove reti di quinta generazione.

Sul precedente modello avevamo come processore il SoC MediaTek Helio G80. Questa volta, l’azienda ha optato per un più recente SoC MediaTek Dimensity 700. Quest’ultimo trova a supporto numerosi tagli di memoria che includono 4/6/8 GB di RAM e 128 GB di storage interno espandibile comunque tramite scheda microSD fino a 1 TB.

Rimangono rispetto al precedente modello lo stesso display IPS LCD da 6.51 pollici di diagonale con un notch a goccia centrale (con fotocamera anteriore da 8 MP) e sul retro i due sensori fotografici rispettivamente da 13 e 2 MP. La batteria ha poi una capienza di 5000 mAh ed è possibile ricaricarla con ricarica rapida fino a 18W tramite porta USB Type C. Il sistema operativo, infine, è l’ultima release Android 12 con l’interfaccia utente OriginOS.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Vivo Y33s 5G sarà distribuito per il momento in Cina in due colorazioni cangianti e una nera ad un prezzo di partenza di circa 185 euro, mentre il prezzo massimo è di circa 225 euro.