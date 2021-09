Vivo ha quest’oggi presentato tre nuovi modelli di smartphone, che vanno ad ampliare notevolmente l’offerta della serie Y, i prodotti, in arrivo sul mercato in tempi brevissimi, sono Y33s, Y21s e Y21, tutti disponibili a prezzi molto più bassi delle aspettative.

Vivo Y33s

Proseguendo nell’idea di fornire un’esperienza fluida per l’uso quotidiano e per l’intrattenimento, Vivo Y33s conferma le ottime capacità dell’azienda di soddisfare le aspettative degli utenti, con una affidabilità e prestazioni notevoli dal comparto fotografico. Il modello presenta una fotocamera principale da ben 50 megapixel, accoppiata con altri due sensori altrettanto interessanti, una super macro ed un teleobiettivo.

Le prestazioni sono più che adeguate con il Vivo Y33s, infatti ha un processore MediaTek Helio G80 ed 8GB di RAM, con 128GB di memoria interna completamente espandibili. La batteria è rappresentato da un componente da ben 5000mAh, con ricarica rapida a 18 watt, ed il sistema Energy Guardian per la migliore efficienza energetica possibile.

Concludono le specifiche un display FullHD+ a 1080p, chip NFC per i pagamenti mobili, e la funzione extended RAM 2.0, già vista e raccontata qualche giorno fa.

Vivo Y21s

Il Vivo Y21s offre prestazioni fotografiche identiche al modello precedente, ma dispone di funzioni smart della fotocamera, per aiutare gli utilizzatori a catturare lo scatto in ogni situazione. Queste includono appunto la Night Mode, sia anteriormente che posteriormente, il Time-Lapse e lo Slow-Motion 120fps.

Il processore non cambia, sempre il MediaTek Helio G80 fino a 2GHz di frequenza di clock, con 128GB di memoria interna (espandibili tramite miroSD fino a 1TB) e 4GB di RAM. Da non trascurare nemmeno la presenza del chip NFC integrato per i pagamenti mobile.

Vivo Y21

L’ultimo modello del trittico rappresenta un’alternativa interessante per l’ottimo rapporto prezzo/prestazioni, integra un processore MediaTek Helio P35 con 4GB di RAM (aumentabili anche di 1GB tramite Extended RAM 2.0).

Il display è un Halo Fullview HD+ da 6,51 pollici di diagonale, con tecnologia in-cell, conclude un design sottile e sofisticato, nonché un peso di “soli” 182 grammi.

Prezzi

Tutti i modelli saranno in vendita dalla prima settimana di Ottobre in ogni rivenditore di elettronica, ai seguenti prezzi: Vivo Y33s a 269 euro, Vivo Y21s a 229 euro e Vivo Y21 a 179 euro.