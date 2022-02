Facebook ha disabilitato l’accesso a una serie di account ucraini, alcuni dei quali sono collegati a organi di informazione russi sostenuti dallo stato. Sta inoltre valutando le petizioni di altri governi per bloccare l’accesso a questi account nei propri paesi.

“Siamo stati in comunicazione con il governo ucraino e, su loro richiesta, abbiamo anche vietato l’accesso ad alcuni account in Ucraina, compresi quelli appartenenti a varie società di media ufficiali russe”, ha dichiarato Nick Clegg, vicepresidente degli affari globali di Meta, in una discussione su Twitter. “Stiamo anche valutando altre richieste del governo per limitare i media russi controllati dallo stato”.

Facebook sta lavorando duramente sulla sua piattaforma

Clegg ha anche notato le richieste di alcuni ucraini di bloccare completamente Facebook e Instagram dalla Russia, ma ha affermato che ciò “sopprimerebbe le espressioni preziose in un momento critico”. La Russia ha sospeso temporaneamente Facebook quando il sito di social media ha rifiutato di interrompere il controllo dei fatti e di etichettare le fonti dei media sostenute dallo stato russo.

Facebook, che è di proprietà di Meta, ha successivamente istituito un centro operativo speciale per rispondere alle questioni relative all’invasione dell’Ucraina e ha dettagliato i passaggi che sta facendo per affrontare la sicurezza degli utenti, la disinformazione e i media controllati dallo stato in un post sul blog .

Clegg e Facebook non hanno nominato gli account vietati in Ucraina, né hanno detto quali nazioni hanno richiesto restrizioni sui media sostenuti dallo stato russo. Nel frattempo, Facebook ha vietato ai media statali russi di fare pubblicità e fare soldi sulla piattaforma sabato. YouTube ha anche demonetizzato e bloccato l’accesso agli account collegati ai media statali russi in Ucraina.