Twitter è entrato nel settore degli abbonamenti lo scorso anno con il lancio di Twitter Blue, un abbonamento mensile a prezzi ragionevoli che fornisce alcune funzionalità extra per il servizio. Twitter Blue ha finalmente l’opportunità di personalizzare l’aspetto del simbolo della schermata iniziale dell’app Twitter, mesi dopo che iOS ha ricevuto la funzione.

La possibilità di scegliere da un elenco di icone personalizzate della schermata iniziale è stata annunciata all’inizio di questa settimana sull’account Twitter Blue ufficiale. Gli abbonati con un telefono Android potranno ora selezionare da un elenco di icone personalizzate della schermata iniziale.

Twitter Blue si rinnova con questa funzionalità

Questo può essere semplice come cambiare il colore dell’icona di Twitter dal suo azzurro predefinito a uno qualsiasi di una varietà di altri colori, inclusi viola, arancione, verde e altri, ma le possibilità sono infinite. Inoltre, Twitter Blue offre “simboli stagionali” a tempo limitato correlati a sport, stagioni e altri eventi speciali oltre ad alcuni disegni più astratti.

La possibilità di utilizzare questa funzione è disponibile per gli utenti iPhone sin dal lancio di Twitter Blue, ma è stata resa disponibile solo di recente agli utenti Android. Tuttavia, va notato che questa funzionalità è disponibile solo per coloro che sono pronti a pagare la quota di abbonamento Twitter Blue di 2,99 euro al mese. Se non rinnovi l’abbonamento, perderai anche l’accesso a queste icone e grafiche personalizzate.

Tra le altre funzionalità di Twitter Blue ci sono le cartelle dei segnalibri, la possibilità di “annullare un tweet”, la modalità lettore e altre. Tuttavia, alcune funzionalità, come articoli senza pubblicità, temi e navigazione personalizzata, non sono ancora disponibili sui dispositivi Android al momento della stesura di questo articolo.