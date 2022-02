Gli iscritti di WhatsApp devono fare attenzione ancora una volta alle notizie fasulle. Le conversazioni della piattaforma di messaggistica istantanea rappresentano ancora un facile bersaglio per gli hacker ed i cybercriminali della rete. Le fake news di WhatsApp sono legate ancora una volta ai temi della vaccinazione.

WhatsApp, le nuove fake news tra varianti e vaccini

Nonostante la campagna di vaccinazione in Italia sia ai livelli più alti d’Europa, ancora tante persone nutrono scetticismo verso i sieri di Pfizer o Moderna. I messaggi di WhatsApp, specialmente da quanto è previsto l’obbligo per i cittadini con più di 50 anni, è quello di aumentare lo scetticismo degli italiani nei confronti di tale tema.

I malintenzionati della rete hanno alcuni target. In primo luogo questi messaggi di WhatsApp evidenziano la possibile e mancata efficacia dei vaccini nei confronti della variante Omicron. In secondo luogo, sempre queste comunicazioni parlano di effetti collaterali a lungo termine per la vaccinazione.

La comunità scientifica, da tempo ed attraverso riviste prestigiose come il New England Journal of Medicine e Lancet, ha eliminato ogni dubbio circa gli effetti collaterali della vaccinazione. Oltre ai sintomi blandi previsti immediatamente dopo la somministrazione dei vaccini, per Pfizer e Moderna non sono segnate ulteriori criticità.

Per quanto concerne invece l’efficacia dei vaccini contro la variante Omicron, anche in questo caso sono smentite le notizie che circolano su WhatsApp. I cittadini che hanno ricevuto in queste settimane la cosiddetta terza dose booster con Pfizer e Moderna hanno un alto tasso di protezione anche contro la nuova variante.