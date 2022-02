Nel corso di queste ultime settimane non sono certamente mancati gli aggiornamenti per WhatsApp. Dalla seconda metà del 2021 la piattaforma di messaggistica istantanea è profondamente cambiata ed ha introdotto una serie di nuovi upgrade, come ad esempio la possibilità di ascolto delle note vocali con la velocità di riproduzione raddoppiata.

WhatsApp, il nuovo upgrade per la condivisone delle foto

Un’altra interessante novità legata a WhatsApp riguarda il campo delle foto. Da tempo, infatti, i tecnici che si celano dietro WhatsApp stanno guardano ad un modello che è già stato inaugurato da Instagram con ampio successo.

In linea con le operazioni del social network, anche tutti coloro che sono iscritti su WhatsApp avranno la possibilità di condividere le immagini in “una sola visualizzazione”.

In pratica, con gli aggiornamenti della chat su Android, la piattaforma propone al pubblico ls possibilità di inviare le cosiddette foto a scadenza. Nell’atto dell’invio di una foto, gli utenti potranno scegliere di condividere l’immagine solo in unica visualizzazione con i destinatari. Dal canto loro, i destinatari avranno la possibilità di aprire l’immagine solo in un’unica occasione. Una volta completata la prima visualizzazione, la foto sarà eliminata automaticamente dalla chat e non sarà più disponibile.

Tale upgrade di WhatsApp ha due diversi obiettivi: da un lato rendere le conversazioni della piattaforma di messaggistica sempre più istantanee e dall’altro garantire agli utenti anche un maggiore spazio sulla memoria dello smartphone. L’aggiornamento della piattaforma di messaggistica è già presente sui dispositivi Android di nuova generazione così come anche su tutti i nuovi modelli di iPhone.