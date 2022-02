Il 2021 per Honor è stato un anno ricco di risultati positivi, a partire dal lancio sul mercato del nuovo Honor 50 in più di 40 Paesi. Anche il 2022 sembra promettente per l’azienda.

Il 2022, infatti, è iniziato con l’arrivo in Cina del nuovo Magic V. Come sicuramente saprete già, è il primo flagship pieghevole in assoluto dell’azienda. Il design si distingue per i suoi dettagli e le innovazioni presentate per la prima volta in questa categoria ormai esistente da qualche anno. Secondo i dati di Counterpoint Research, HONOR ha già registrato un inizio incredibile per il 2022 ed è già in forte crescita. Un altro dispositivo di successo potrebbe essere il punto di svolta, in Cina ma anche in altri mercati.

Honor Magic4: nuovo smartphone presentato ufficialmente al MWC 2022

L’imminente arrivo dell’MWC 2022 con il lancio del nuovo Honor Magic4 potrebbe essere l’occasione giusta per l’azienda. Il nuovo dispositivo presenterà tante nuove funzioni, sia inedite e fortemente innovative, sia rivisitate in una chiave diversa. Anche per questo la scelta del nome singolare. L’azienda ha già ufficializzato l’evento di presentazione che avrà luogo durante il MWC 2022, e sappiamo che questo flagship è già parte di una schiera di dispositivi che supportano il 5G.

Nonostante i dettagli trapelati online su altre caratteristiche, non c’è nulla di certo. L’evento che si terrà a breve potrà finalmente schiarirci le idee sulle funzioni, le innovazioni, il design e anche i prezzi pensati per questo smartphone. Honor è sicuramente tra le aziende più valide nel settore. Maggiori informazioni sulla prossima serie HONOR Magic4 saranno disponibili sul sito e i canali ufficiali dell’azienda.