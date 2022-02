Ormai in via di distribuzione per tutte le piattaforme hardware compatibili Windows 11 persevera nello sfornare aggiornamenti. Quello di oggi applica la patch numero 22000.526 vista nel circuito Release Preview nel corso di questi giorni.

Il pacchetto cumulativo di aggiornamento aggiunge innanzitutto la funzione orologio su tutte le taskbar in configurazione multi-monitor. Porta con sé anche ulteriori aggiornamenti minori che accrescono l’esperienza utente. Vediamo di scoprire quali sono.

Windows 11 si aggiorna con la patch di Febbraio: queste sono lenovità

Microsoft aveva già parlato di questo update nel corso delle passate settimane. A giorni di distanza le informazioni sono diventate realtà con il rilascio della patch.

Dal punto di vista dell’interfaccia vi sono grandi cambiamenti come anche le modifiche lato utente.

Ad esempio riguardo alla tasbar viene aggiunto anche il supporto al toggle volume zero. Mancano tuttavia info sul drag & drop che rappresenta un ritorno indietro rispetto a Windows 10. Per il resto i dettagli ufficiali diffusi dalla compagnia parlano di:

widget meteo in taskbar

Windows Media Player aggiornato ad una nuova versione con supporto alla Dark Mode allineata a quella dell’OS

Blocco Note aggiornato con modalità scura vista in Beta ed ora disponibile

Condivisione finestre semplificata in Microsoft Teams direttamente dalla taskbar con pulsante apposito

Il punto forte è comunque un altro. Stiamo parlando delle app Android su Windows 11 che arriveranno grazie all’annunciato nuovo supporto. Ancora formalmente in Beta si apprestano a sbarcare il lunario sui sistemi Windows aggiornati di Microsoft per tutti gli utenti. Aspettiamoci comunque nuove funzionalità ed un potenziale supporto ufficiale al Play Store di Google per l’installazione delle applicazioni Android.