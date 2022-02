Microsoft ha dichiarato il mese scorso che Windows 11 avrebbe ricevuto alcuni miglioramenti notevoli e che tali aggiornamenti sono ora disponibili per l’installazione della maggior parte dei PC Windows 11. L’intero elenco include una sbirciatina delle app Android virtualizzate di Windows 11, nuove versioni di Blocco note e Media Player (l’ultimo dei quali sostituisce Microsoft Groove) e una serie di aggiornamenti della barra delle applicazioni che aggiungono nuove funzionalità e ripristinano una serie di vecchie.

Per accedere alle modifiche della barra delle applicazioni, vai su Windows Update e installa manualmente l’anteprima dell’aggiornamento 2022-02; in caso contrario, sarà disponibile automaticamente nelle prossime settimane. A meno che tu non abbia disattivato gli aggiornamenti dell’app Microsoft Store, gli aggiornamenti dell’app Media Player e Blocco note verranno scaricati automaticamente da Microsoft Store.

Microsoft vuole far sapere di essere pienamente a lavoro su Windows 11

L’esecuzione di app Android in Windows 11 richiede requisiti di sistema leggermente superiori rispetto al sistema operativo stesso, incluso un processore Intel Core i3 di ottava generazione o più recente o una CPU AMD Ryzen serie 3000 o più recente, un SSD anziché un disco rigido, almeno 8 GB di memoria e supporto per la virtualizzazione abilitato nel firmware del PC.

Se sapevi già che questi miglioramenti erano in arrivo, vorrai sapere che l’azienda afferma di voler continuare ad aggiungere nuove funzionalità a Windows 11 tramite una “varietà di meccanismi di aggiornamento”. La promessa “costante innovazione” è in linea con i piani di Microsoft di rendere le build di anteprima di Windows 11 più sperimentali nel 2022.

Questo non vuol dire che Windows 10 non abbia apportato modifiche all’interfaccia utente tra gli aggiornamenti di manutenzione, soprattutto quando programmi come Edge hanno iniziato ad essere aggiornati indipendentemente dal resto del sistema operativo.