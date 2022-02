OnePlus 10 Pro è il dispositivo di punta più recente dell’azienda. Attualmente è disponibile solo in Cina, ma l’azienda ha iniziato a rilasciare dettagli su un lancio internazionale. In precedenza, il dispositivo riceveva un nuovo aggiornamento del sistema nella sua nazione di origine, che includeva una serie di miglioramenti e una funzione molto utile.

OnePlus 10 Pro è uno dei pochi smartphone con display LTPO 2.0 sul mercato. Ciò significa che lo schermo del telefono può essere aggiornato a partire da 1 Hz per risparmiare energia.

OnePlus 10 Pro ora supporta la frequenza di aggiornamento 1Hz AOD

Un mese dopo il rilascio del dispositivo, l’azienda sta finalmente mettendo a frutto la suddetta tecnologia offrendo una nuova funzione. Questa funzionalità è stata implementata come parte della recente versione del firmware A.09. La funzionalità in questione è il supporto AOD per l’aggiornamento a 1Hz (Always-on Display). Gli utenti non devono più preoccuparsi del consumo energetico quando utilizzano AOD sul proprio OnePlus 10 Pro, grazie a questo nuovo aggiornamento.

In ogni caso, il changelog ufficiale per l’ultima versione del software afferma che solo alcuni stili AOD consentono una frequenza di aggiornamento di 1Hz. Si spera che in futuro il marchio amplierà la compatibilità. Oltre a questa funzionalità, l’attuale aggiornamento migliora le immagini in modalità ritratto, il bilanciamento del bianco nelle app della fotocamera di terze parti, la modalità notturna, la fluidità del sistema, l’effetto tattile, le prestazioni complessive, i giochi, la compatibilità con gli auricolari Bluetooth e le prestazioni WiFi.

Se possiedi la versione cinese di OnePlus 10 Pro, assicurati di scaricare e installare l’aggiornamento software più recente dalle Impostazioni.