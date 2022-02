Nonostante alcuni recensori abbiano considerato la nuova Toyota RAV4 del 2022 come uno dei SUV compatti meno divertenti da guidare, la sua praticità ed efficienza ne rafforzano il valore, rendendo l’auto uno dei concorrenti più pericolosi sul mercato.

Il modello entry-level è conveniente ma molto semplice, ma le finiture di fascia media offrono molte caratteristiche che gli acquirenti di questo segmento apprezzeranno.

Il motore da quattro cilindri da 2,5 litri è fornito di serie così come un cambio automatico a otto rapporti e una trazione anteriore. La trazione integrale è disponibile, ma alcuni rumors dicono che questo tipo di auto non è adatta a sentieri molto ripidi.

Toyota raggruppa una serie di funzioni standard di assistenza alla guida nel RAV4, incluso il cruise control adattivo. Le finiture di lusso sono dotate di caratteristiche come tappezzeria in finta pelle, sedili riscaldati e un sistema stereo JBL. Chi desidera ancora più efficienza può scegliere un RAV4 Hybrid.

Anche la versione ibrida

Gli ibridi Toyota hanno fatto molta strada dalla Prius, e questa crescita è più evidente nei SUV compatti ibridi plug-in RAV4 Hybrid e RAV4 Prime del 2022. Questi veicoli offrono la stessa praticità e abitabilità di un RAV4 standard ma aggiungono un motore elettrico che fa da sostegno a quello a benzina.

Entrambi sono più veloci del RAV4 non ibrido, in particolare del Prime, che ha persino battuto la variante a quattro cilindri della Supra in un test di accelerazione con partenza in rotazione 10 a 100 km/h. La maneggevolezza del RAV4 è superata da rivali come le versioni ibride della Honda CR-V e della Hyundai Tucson, e il suo alto prezzo di partenza di circa 30.000 euro non include molto di più delle caratteristiche di base.

Inoltre sembra sia arrivato un nuovo rivestimento per i modelli XLE Premium e XSE. Grazie a questo allestimento l’auto si aggiorna con un sistema di infotainment touchscreen da 7,0 pollici, sedili in tessuto e uno stereo a sei altoparlanti.

Attenzione però, perché chi sceglie il pacchetto Convenience che aggiunge un tetto apribile, un portellone posteriore elettrico e uno schermo più grande da 9,0 pollici non può fare questi upgrade. Tutti tranne l’assetto LE di base riceveranno infine nuovi fari dallo stile più aggressivo mentre un nuovo design delle ruote è stato previsto per i modelli XLE Premium, Limited e XSE.