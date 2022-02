MediaWorld pare a tutti gli effetti inarrestabile, in questi giorni di inizio Febbraio, infatti, è riuscita a lanciare una campagna promozionale di elevato valore commerciale, con prezzi bassissimi sui migliori prodotti attualmente in commercio.

Il rapporto qualità/prezzo è favorevole per la maggior parte degli utenti in Italia, con possibilità di raggiungere anche alcuni top di gamma, dietro il pagamento di una cifra complessivamente abbordabile. Tutti coloro che vorranno accedere agli sconti, lo ricordiamo, dovranno comunque affidarsi al sito ufficiale o decidere di recarsi personalmente in negozio (attenzione all’eventuale pagamento delle spese di spedizione).

MediaWorld: scoperti nuovi sconti da non perdere

Mediaworld fa letteralmente sognare gli utenti che stavano aspettando il momento giusto per risparmiare al massimo, arrivano offerte interessanti pronte a soddisfare le esigenze sia di coloro che vogliono un top di gamma, che di tutti gli altri. Partendo proprio dai dispositivi più costosi, ecco arrivare sconti legati alla coppia Apple iPhone 13 e iPhone 11, con possibilità di spendere rispettivamente 899 e 699 euro. Coloro che invece vorranno uno smartphone Android, potranno puntare su Galaxy S21 o Galaxy S21 FE, disponibili a 729 e 719 euro.

Riducendo la spesa, quasi dimezzandola a dirla tutta, ecco arrivare Xiaomi Redmi Note 10S, Galaxy S20 FE, Xiaomi Redmi Note 10 Pro, Galaxy A32, Galaxy A52s e simili, tutti proposti ad un prezzo che non supera i 400 euro. Il volantino di casa MediaWorld è riassunto per comodità nelle seguenti pagine, in modo da scoprire e conoscere da vicino i singoli sconti.