Play Store: Android offre oggi 22 app e giochi a pagamento gratis

I tanti lavori in corso che vengono applicati giorno per giorno sulla piattaforma Android, consentono agli utenti di avere sempre più novità a disposizione. Questa volta si parla del Play Store, celebre negozio di contenuti che ogni giorno mette in lista titoli di ogni genere.

Molti di questi, di tipologia Premium, che di solito sono a pagamento, oggi potranno essere scaricati in maniera gratuita. C’è infatti una lista di applicazioni e giochi sul Play Store di Google che gli utenti Android possono portare a casa senza pagare neanche un solo centesimo.

Per avere anche le offerte migliori di Amazon, esiste il nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per l’accesso gratuito ed immediato. In basso invece la lista con app e giochi.

Android: sul Play Store i titoli a pagamento sono oggi gratis, ecco la lista che li comprende