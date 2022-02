I recenti cambiamenti di OnePlus e della sua società madre Oppo hanno chiarito che il consolidamento è la strada da percorrere in futuro. Ciò include i piani per unire le versioni Android OxygenOS e ColorOS in un’unica esperienza utente unificata. Tuttavia, nuove informazioni suggeriscono che non sarà disponibile così rapidamente come ipotizzato in precedenza.

Con il debutto della serie OnePlus 10 questa primavera, il CEO dell’azienda Pete Lau ha dichiarato lo scorso autunno che si adopererà per un unico sistema operativo. Ciò sarebbe avvenuto dopo l’aggiornamento approssimativo di OxygenOS 12 a dicembre, che non solo l’ha resa più simile a ColorOS sui telefoni Oppo in Cina, ma ha anche fuso insieme gran parte delle loro basi di codice.

Oppo e OnePlus potrebbero cambiare strada

Secondo 91Mobiles, la versione globale di OnePlus 10 Pro manterrà OxygenOS 12. Il rapporto non specifica quale software sarà preinstallato sulle versioni cinesi di 10 e 10 Pro. Non ci sono notizie sulla fonte di questo probabile ritardo o se influenzerà gli sforzi per portarlo sui vecchi telefoni OnePlus e Oppo in futuro.

La fonte afferma anche che la prossima serie di dispositivi Realme 9 eseguirà Realme UI 3.0 con uno sviluppo distinto ma correlato. Nel mercato indiano, Realme è il sub-brand di Oppo. Sebbene si sia parlato della migrazione dei telefoni Realme a ColorOS nell’ultimo anno, ciò non è accaduto e non si sa nemmeno che siano passati al sistema operativo unificato.

Al momento non ci sono ulteriori informazioni, ma prevediamo che la società rilasci ulteriori dettagli molto presto riguardo le versioni Android da installare sui suoi device.