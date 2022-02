Nel corso delle ultime ore è apparso in rete un nuovo smartphone del noto produttore cinese Honor che dovrebbe essere annunciato ufficialmente nei prossimi mesi. In particolare, sembra che si tratti del prossimo Honor 60 SE ed è stato avvistato sia sul portale di benchmark Geekbench sia sulla certificazione 3C.

Honor 60 SE sarà il prossimo smartphone del produttore cinese: ecco cosa è emerso

Il produttore cinese Honor sta dunque progettando l’arrivo di un nuovo smartphone presumibilmente di fascia media. Quest’ultimo è stato avvistato in queste ore sia su Geekbench sia sulla certificazione 3C con il numero di modello GIA-AN00. Secondo quanto è emerso, sembra che questo dispositivo arriverà in veste ufficiale sul mercato con il nome di Honor 60 SE, anche se per il momento non abbiamo conferme da parte dell’azienda.

Il sito web di benchmark Geekbench ci ha comunque rivelato che ad alimentare il nuovo smartphone ci sarà il processore MediaTek Dimensity 900 e a supportarlo ci saranno 8 GB di memoria RAM e una GPU Mali-G68 MC4, mentre il software installato a bordo sarà Android 12. I punteggi totalizzati sono stati invece 3314 punti in single core e 8287 punti in multicore. La certificazione 3C, ci ha inoltre rivelato che lo smartphone sarà dotato del supporto alla ricarica rapida da 66W.

Dal punto di vista del design, invece, alcune immagini renders ci hanno rivelato la presenza di un display con un piccolo foro centrale dove sarà collocata la fotocamera anteriore per i selfie. Sul retro dello smartphone ci sarà invece un modulo fotografico di forma quadrata con al suo interno tre fotocamere più un flashLED. Vi ricordiamo che a dicembre Honor ha già presentato Honor 60 e Honor 60 Pro.