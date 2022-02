Nel corso delle prossime settimane il produttore cinese Xiaomi presenterà in Cina la nuova serie di smartphone Redmi K50. Tra questi sarà annunciato anche il Redmi K50 GE (ovvero Gaming Edition) e, secondo le ultime indiscrezioni, quest’ultimo sarà distribuito in una versione globale con il nome di Poco F4 GT.

Redmi K50 Gaming Edition arriverà a livello globale come Poco F4 GT

All’orizzonte c’è un nuovo smartphone a marchio Poco. Si tratta del prossimo Poco F4 GT e, come già accennato, sarà la versione globale di un nuovo smartphone a marchio Redmi, ovvero il prossimo Redmi K50 Gaming Edition.

Il debutto di quest’ultimo è infatti previsto per il mercato cinese, mentre la sua versione che sarà distribuita a livello internazionale utilizzerà il marchio del sub brand Poco. Ed è proprio questo smartphone che è stato da poco avvistato nel database di IMEI.

Su questo database lo smartphone è stato registrato con il numero di modello 21121210G. Oltre a questo, il database ha solo confermato il suo nome ufficiale, Poco F4 GT, per l’appunto. Non ci sono altre indiscrezioni riguardanti informazioni più di rilievo, come ad esempio il design o le specifiche tecniche.

Tuttavia, sappiamo già che sarà un re-branded del Redmi K50 GE, per cui immaginiamo che la scheda tecnica sarà pressoché la stessa. Se sarà così, possiamo aspettarci un display con tecnologia SuperAMOLED e con una diagonale da 6.67 pollici e con una frequenza di aggiornamento pari ad almeno 120Hz. Dal punto di vista prestazionale, possiamo invece aspettarci di trovare il SoC Snapdragon 8 Gen 1, anche se alcuni rumors parlano anche della possibilità di trovare il SoC MediaTek Dimensity 9000.