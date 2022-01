Le autorità cinesi 3C hanno recentemente certificato due dispositivi Redmi con i codici modello 2201116SC e 21121210C. Il modello 2201116SC sarà rilasciato come Redmi K50, mentre il 21121210C sarà rilasciato come edizione e-sport Redmi K50, che sembra essere la Redmi K50 Gaming Edition, secondo l’informatore Panda is Bald. Tipster Digital Chat Station ha fatto trapelare ancora una volta le specifiche dello smartphone Gaming Edition.

Redmi ha appena rivelato che la serie K50 includerà il processore Snapdragon 8 Gen 1, una batteria da 4.700 mAh e una ricarica rapida da 120 W. Secondo la fonte, queste specifiche saranno disponibili sull’edizione e-sports di Redmi K50.

Redmi K50 Gaming Edition potrebbe non arrivare in Europa

Secondo la fonte, lo smartphone includerebbe un display con refresh rate veloce con protezione Gorilla Glass Victus. Inoltre, avrà un doppio raffreddamento a liquido VC ed altoparlanti stereo JBL. Il K50 e la sua variante e-sport dovrebbero essere forniti con Android 12 basato su MIU 13.

Secondo fonti precedenti, il Redmi K50 Gaming includerebbe un pannello OLED con frequenza di aggiornamento di 120Hz o 144Hz, un’unità quad-camera da 64 megapixel (Sony IMX686) + 13 megapixel (ultrawide) + 8 megapixel (telemacro) + 2- megapixel (profondità). Questa variante potrebbe essere aggiornata per includere un obiettivo Samsung HM2 da 108 megapixel. È possibile che questo device possa essere rilasciato in mercati diversi dall’India con il nome POCO F4 GT. La serie Redmi K50 farà il suo debutto in Cina a febbraio e fino ad allora ne sapremo di più su questo smartphone.

Nel frattempo, la società si sta preparando per aggiornare i suoi device più recenti ad Android 12.