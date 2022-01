WhatsApp non sarà più così dipendente da determinate piattaforme. Di conseguenza, da tempo è stata attivata una funzione che consente agli utenti iPhone di trasferire i propri dati sugli smartphone Samsung. Naturalmente, è possibile anche il viceversa per gli utenti Android che desiderano passare all’iPhone.

Con WhatsApp puoi già passare da un telefono Android a un iPhone e trasferire i tuoi dati. In precedenza, una tale funzione era desiderata, ma non è stata implementata. Questa funzionalità, però, sta cambiando rapidamente. Dopo che WhatsApp ha permesso di passare da un iPhone a uno smartphone Samsung e, eventualmente, a tutti i telefoni Android-12, dovrebbe essere possibile anche il percorso inverso.

WhatsApp sta per introdurre un’interessante funzionalità

Questa funzionalità è stata reintrodotta in una nuova versione beta di WhatsApp per Android, sebbene non sia ancora operativa. Presto sarai in grado di passare da qualsiasi telefono Android a un iPhone e trasferire facilmente le tue chat e altri dati. In precedenza, come detto, ciò non era possibile con le risorse ufficiali, e molto probabilmente non era voluto negli ultimi anni.

Di conseguenza, il passaggio da un telefono Android a un iPhone diventerà ancora più semplice nel prossimo futuro. Se la funzionalità di WhatsApp verrà interrotta in futuro, più persone potrebbero passare all’iPhone ed Apple dovrebbe essere felicissima di questo successo.

Non è chiaro come WhatsApp implementerà la nuova funzionalità. L’attuale soluzione per il trasferimento da un iPhone a un dispositivo Samsung richiede l’utilizzo di un cavo. Quindi non è così semplice come usare il cloud e il tuo numero di telefono. Sarà interessante vedere se il team di sviluppo renderà disponibile una soluzione migliore.