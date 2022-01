Grandi novità per il miglior sistema di navigazione satellitare ad oggi disponibile per dispositivi desktop e mobili. Stiamo chiaramente parlando di Google Maps che in Italia sta per guadagnarsi ulteriori larghi consensi da parte della clientela. Con il nuovo aggiornamento la Capitale guadagnerà una serie di funzioni che garantiranno una visione dettagliata dei punti di interesse. Ecco cosa sta per arrivare.

Google Maps Update: sarà Roma la prima città ad avere le nuove funzioni

Grazie all’implementazione tecnica dell’Intelligenza Artificiale Roma si garantirà il privilegio di poter contare su mappe stradali ricche di dettagli. Al loro interno garantiranno la compresenza di indicatori utili per la segnalazione di marciapiedi, strisce ed isole pedonali oltre che una visualizzazione delle pendenze. Funzione utile, quest’ultima, per valutare il percorso da fare a piedi, in monopattino o bici elettrica.

Si tratta di info importanti che aiutano non poco negli spostamenti in questo difficile periodo di pandemia dove risulta più scomodo muoversi in città. Si parte quindi dalla città più iconica del Bel Paese per passare successivamente in rassegna ulteriori importanti metropoli italiane.

L’ausilio di IA ed algoritmi in grado di interpretare al meglio le immagini satellitare sono diventati essenziali, specialmente in questo delicato periodo. Tante altre saranno le novità in vista di implementazione con i futuri aggiornamenti Google Maps. Per non perderteli tutti attiva le notifiche sul nostro sito e consulta ogni giorno le pagine per rimanere aggiornato. Dicci che cosa ne pensi di questa novità intervenendo mediante l’apposito box dei commenti disponibile a fondo pagina.