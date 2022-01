Carrefour accorcia irrimediabilmente le distanze nei confronti delle principali realtà del territorio nazionale, con una campagna promozionale davvero molto invitante, condita da prezzi bassissimi e dal risparmio veramente assicurato, assolutamente in grado di spingere gli utenti a valutare l’acquisto.

Come tutte le precedenti promozioni dell’azienda, anche la corrente è da ritenersi esclusivamente attiva nei singoli negozi in Italia, in altre parole per poter acquistare sarà necessario uscire di casa e recarsi nel punto vendita, senza però dover sottostare a vincoli territoriali di alcun tipo. Coloro che avranno scelto un dispositivo mobile, inoltre, potranno approfittare della versione no brand, che prevede aggiornamenti tempestivamente rilasciati dal produttore.

Carrefour: inaspettatamente rilascia un volantino incredibile

Le offerte del volantino Carrefour cercano di accontentare tutti, sebbene comunque l’intenzione sia di focalizzarsi più che altro sulla fascia intermedia della telefonia mobile, proponendo prodotti da meno di 200 euro, dalle discrete prestazioni generali.

Osservando da vicino la campagna, notiamo infatti la presenza di un ottimo Samsung Galaxy A12, in commercio dal 2021, in vendita a soli 169 euro. Restando sempre sulla stessa linea finale, incrociamo anche l’Oppo A53s, il cui prezzo finale si aggira attorno a 159 euro, e propone prestazioni non particolarmente differenti dalle precedenti. A rappresentare il mondo più economico, ecco arrivare invece lo Xiaomi Redmi 9AT, disponibile a soli 94,90 euro.

Ogni altra informazione in merito al suddetto volantino, viene rimandata al sito ufficiale, il mezzo ideale per scoprire e conoscere da vicino i singoli prezzi pensati dall’azienda stessa.