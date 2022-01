Expert accorcia irrimediabilmente le distanze nei confronti dei più importanti rivenditori di elettronica del nostro paese, con il lancio di un volantino davvero apprezzabile, condito con prezzi molto più bassi di quanto effettivamente avevamo già visto in passato.

Per risparmiare con Expert, non è necessario sottostare a vincoli particolari o impegnativi; a conti fatti è possibile fruire delle medesime riduzioni sia in negozio che recandosi sul sito, come detto senza differenze particolari. Coloro che acquisteranno dal divano di casa, tuttavia, dovranno prestare attenzione al pagamento delle spese di spedizione, nella maggior parte dei casi da aggiungere a quanto mostrato a schermo.

Expert impazzita: quante offerte da non lasciarsi sfuggire

Il Fuoritutto di Expert rappresenta il punto forte di una campagna promozionale veramente intrisa di offerte dai prezzi molto più bassi del normale, anche nel momento in cui si volesse effettivamente acquistare, ad esempio, uno smartphone di fascia alta. In questo segmento notiamo difatti la presenza di Apple iPhone 12 Mini, il cui prezzo finale è di 649 euro, come anche Oppo Find X3 Neo, il top di gamma nascosto dietro una spesa da medio di gamma, in vendita appunto a soli 549 euro.

Volendo invece approfondire la conoscenza dei prodotti ancora più economici, il consiglio è di virare direttamente su Redmi Note 10, Motorola Moto G30, Oppo A53s, TCL 20L, Realme C11 o anche Motorola E7i. Ogni altra informazione in merito all’ottimo volantino di Expert, è rimandata a questo link.