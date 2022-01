Le offerte attivate da Comet vogliono entrare prepotentemente nel cuore dei tantissimi utenti italiani che, al giorno d’oggi almeno, si ritrovano ad avvicinarsi al mondo della tecnologia, dopo i tantissimi sconti interessanti dello scorso periodo natalizio.

La spesa da Comet è ridotta, e sopratutto garantisce la più ampia accessibilità possibile, data la possibilità di godere dei medesimi sconti sia in negozio, che affidandosi direttamente al sito ufficiale. Quest’ultimo rappresenta il punto di partenza ideale per gli utenti che vogliono avere la merce presso il proprio domicilio, ma non vogliono spendere denaro per la spedizione, è infatti gratis nel momento in cui l’ordine dovesse superare i 49 euro.

Comet è inarrivabile: solo oggi tantissimi sconti

Comet non si ferma più, in seguito agli ottimi successi riscontrati nelle scorse settimane, l’azienda ha deciso di rilanciare la sfida con prezzi ancora più bassi e convenienti.

Con i Saldi Invernali, che ricordiamo essere disponibili fino al 19 gennaio, tutti gli utenti possono pensare di acquistare un top di gamma senza spendere troppo. I modelli effettivamente coinvolti sono Oppo Reno6 Pro, in vendita a 699 euro, passando anche per Oppo Find X3 Neo, il cui prezzo non supera i 569 euro, oppure un Galaxy Z Flip3, disponibile a soli 799 euro.

Nel momento in cui la spesa volesse essere inferiore ai 400 euro, ecco arrivare Galaxy S20 FE, Oppo Find X3 Lite, Redmi Note 10, Xiaomi Mi 11 Lite 5G o anche Galaxy A52s e Redmi 9C. I prodotti sono tutti disponibili in esclusiva a questo link.