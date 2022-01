I prezzi sono in fortissimo ribasso da Esselunga, la nuova campagna promozionale punta a favorire l’acquisto da parte degli utenti, di ulteriori prodotti di tecnologia, nonostante il florido Natale appena trascorso (in termini di offerte), con riduzioni importanti sui listini originari.

Coloro che vorranno effettivamente approfittare dell’ottima occasione, devono comunque sapere che sarà strettamente necessario recarsi personalmente in negozio, in modo da avere la possibilità di mettere le mani sui prodotti, ai prezzi effettivamente indicati. In aggiunta, è importante sottolineare che i terminali sono comunque in vendita con annessa la solita garanzia legale della durata complessiva di 24 mesi, nonché in versione no brand, per ricevere aggiornamenti tempestivi direttamente dal produttore.

Esselunga: le occasioni sono da non perdere assolutamente di vista

Esselunga raccoglie le migliori offerte del momento e le mette a disposizione degli utenti di tutta Italia, nel volantino corrente si possono trovare ottimi prodotti a prezzi decisamente scontati rispetto al listino originario, nonostante comunque l’attenzione sia stata come al solito rivolta verso la fascia più bassa della telefonia mobile.

I modelli in questione sono infatti Xiaomi Mi 11 Lite 5G, disponibile a 319 euro, come anche Samsung Galaxy A03s a soli 129 euro, oppure un buonissimo Brondi per gli utenti più anziani, in vendita precisamente a soli 79 euro. Sempre nel volantino corrente l’azienda ha raccolto anche prodotti legati ad altre categorie merceologiche, come l’Oppo Sport a 29 euro, solamente per citarne uno. I dettagli e tutte le informazioni del caso, sono visionabili premendo qui.