Se hai un tablet Xiaomi rimarrai piacevolmente sorpreso e colpito dall’arrivo di una grande novità. Dopo l’annuncio dei nuovi smartphone della compagnia lo scorso 28 dicembre si è parlato in questi giorni della MIUI 13 e di quelle che saranno le interessanti aggiunte anche per le tavolette digitali che abbiamo acquistato e che arriveranno nel corso dell’anno.

Un piccolo spoiler: cambia completamente la UI Tablet con l’implementazione di una versione pensata esplicitamente per questa categoria di dispositivi. Si parla della MIUI 13 Pad con il resto da scoprire nelle prossime righe.

MIUI 13 Pad per Tablet Xiaomi: finalmente ci siamo

Ci siamo finalmente. Dopo la campagna pubblicitaria intensiva su Weibo arriverà a breve l’internazionalizzazione della grafica tablet per i prodotti del venditore cinese. Uno dei nuovi teaser rilasciati cita la possibilità di garantirsi un efficiente multi-tasking con finestre ridimensionabili a piacere dagli utenti.

Al momento, secondo le prime indiscrezioni non ufficiali, pare che le app ottimizzate per Android in tal senso siamo circa 3.000. Ogni centimetro del display si potrà sfruttare per godere appieno di un’usabilità senza precedenti.

Non si ha al momento la pretesa di completezza su quelle che potranno essere tutte le ottimizzazioni finali corrispondibili da Xiaomi. Il lavoro appare lodevole e non può fare altro che migliorarsi unitamente a nuove piattaforme hardware che consentano di esprimere al meglio le potenzialità di questi device portatili.

Come per la versione smartphone anche questa MIUI 13 Pad garantirà un sostanziale aumento di velocità con una stabilità rinnovata ed una generale propensione alla fluidità operativa in ogni condizione, dalla navigazione online al gaming. Un notevole passo in avanti rispetto alla MIUI 12