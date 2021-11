Xiaomi ha presentato la MIUI 12.5 Enhanced Edition all’evento di lancio di Xiaomi MIX 4 ad agosto. Da allora, l’azienda lo ha implementato sui dispositivi idonei in tutto il mondo. Ora, tre mesi dopo, l’azienda rivela che l’ultima versione di MIUI non sarà disponibile per determinati smartphone Redmi.

Secondo il canale Mi Fans Home Telegram, Xiaomi ha annullato l’aggiornamento MIUI 12.5 Enhanced Edition per i seguenti telefoni:

Redmi Note 7 Pro

Redmi Note 7S

Redmi Note 7

Redmi Y3

Redmi 7

Redmi 7A

Xiaomi non ha ancora ufficializzato la rimozione dell’update

Lo stesso post di annuncio dice anche che la nuova versione di MIUI non sarà distribuita su Mi A3. Non è sorprendente poiché questo telefono esegue Android di serie poiché fa parte del programma Android One. Questa non è la prima volta che Xiaomi annulla un aggiornamento per i suoi dispositivi. Proprio l’anno scorso, si diceva che due telefoni nell’elenco sopra, vale a dire Redmi 7 e Redmi Y3, non ricevessero MIUI 12.

Tuttavia, il Redmi 7 non solo ha ricevuto MIUI 12 ma anche MIUI 12.5. Ma sfortunatamente, il Redmi Y3 non ha avuto accesso a nessuno dei due. Quindi, c’è la possibilità che alcuni dei telefoni nell’elenco sopra possano ricevere l’aggiornamento MIUI 12.5 Enhanced Edition. Al momento, la società non ha ancora rivelato ulteriori dettagli in merito alla line-up di dispositivi che non riceverà l’aggiornamento al nuovo software.

Dunque, ciò significa che i telefoni elencati sopra potrebbero ricevere l’aggiornamento a MIUI 12.5 anche se i rumor indicano che ciò non avverrà. Di sicuro, gli utenti continueranno a sperare per un update finchè Xiaomi non ufficializzerà quanto detto in precedenza.