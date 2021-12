Circa un mesetto fa, il produttore cinese Oppo ha presentato in veste ufficiale sul mercato la sua nuova serie di smartphone Reno 7. In occasione di queste festività e dell’avvicinarsi del Capodanno, in particolare, è stata annunciata una nuova versione rossa di Oppo Reno 7 denominata New Year Edition.

Oppo annuncia ufficialmente Oppo Reno 7 nella versione rossa New Year Edition

Il nuovo Oppo Reno 7 si rifà leggermente il look in questa nuova versione. Come già accennato, infatti, il produttore cinese ha da poco svelato una nuova versione rossa denominata New Year Edition. Quest’ultima si distingue e si caratterizza per una backcover tutta rossa, compreso il frame laterale. Sul retro è poi presente il logo di una tigre, in onore del nuovo anno 2022 che, secondo l’oroscopo cinese, è rappresentato proprio da questo animale.

Tutto il resto, compresi prezzi di vendita e specifiche tecniche, sono invariati rispetto alla versione standard. Sul fronte, ad esempio, troviamo un display con un piccolo foro laterale per la fotocamera, mentre sul retro sono presenti tre fotocamere con sensori rispettivamente da 64, 8 e 2 MP. Le prestazioni sono poi affidate al SoC Snapdragon 778.