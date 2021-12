Il volantino Esselunga riesce a scontare i migliori smartphone in circolazione, portandoli a prezzi da urlo, grazie ad una campagna promozionale Speciale multimediale tra le migliori che abbiamo mai visto in Italia.

Risparmiare con Esselunga è davvero molto semplice, e sopratutto non è assolutamente necessario sottostare ad alcun tipo di limitazione, se non il dover acquistare i prodotti recandosi personalmente in negozio, e non sul sito ufficiale. Tutti sono distribuiti con scorte non limitate, con annessa garanzia di 24 mesi, e sbrandizzati nel caso della telefonia mobile.

Esselunga: tantissimi sconti speciali vi attendono

Con il volantino Esselunga gli utenti hanno la possibilità di risparmiare ingenti quantitativi di denaro sull’acquisto dei migliori dispositivi attualmente in commercio, tra i quali spicca chiaramente l’eccellente Apple iPhone 13 Mini, l’ultimo della serie, in vendita oggi al prezzo finale di 898 euro.

Restando entro spese e cifre più contenute, il consiglio è di puntare verso modelli complessivamente recenti e dalle buone prestazioni, come Oppo A94, Xiaomi Mi 10T Lite, Galaxy A22, Xiaomi Redmi Note 10, Oppo A74 o similari. Non mancano soluzioni ancora più economiche, quali possono essere Realme C25Y, galaxy A03s e Xiaomi Redmi 9AT. I dettagli dell’ottima campagna promozionale lanciata da Esselunga, e ricordiamo essere disponibile solo ed esclusivamente nei punti vendita fisici, sono tutti raccolti sul sito ufficiale. Indipendentemente dal prodotto, la garanzia è sempre di 2 anni dalla data d’acquisto, e sopratutto sono tutte versione completamente sbrandizzate, ovvero con aggiornamenti rilasciati direttamente dai produttori.