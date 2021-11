Il volantino Black Friday di Unieuro prosegue e continua a sorprendere con occasioni davvero da non perdere, gli utenti hanno la possibilità di godere di ottime riduzioni sui più importanti prodotti attualmente in commercio, riuscendo difatti a risparmiare più del previsto.

L’accessibilità estrema è uno dei più grandi pregi di tutte le campagne promozionali dell’azienda, anche in questo caso infatti i consumatori possono accedervi recandosi personalmente in negozio, oppure affidandosi più semplicemente al sito ufficiale. Nel secondo caso è prevista la spedizione gratuita presso il proprio domicilio, solo nel momento in cui la spesa complessiva dovesse essere superiore ai 49 euro.

Unieuro: questo Black Friday è assurdo

Con Unieuro non si scherza assolutamente, all’interno del corrente volantino l’azienda è riuscita ad inserire alcuni dei migliori prodotti in circolazione, come ad esempio l’eccellente Samsung Galaxy S21 5G, disponibile al prezzo finale di soli 649 euro.

Scendendo leggermente nella spesa, ecco arrivare l’ottimo Oppo Find X3 Neo, un prodotto veramente economico rispetto alla qualità e alle prestazioni offerte, con il quale gli utenti dovranno spendere solamente 569 euro. Sempre all’interno del medesimo volantino sono anche presenti i vari Realme C21, Oppo A74, Galaxy A12 e Xiaomi Redmi Note 9 Pro.

I dettagli della campagna promozionale sono tutti disponibili in esclusiva sul sito ufficiale di Unieuro, ricordando comunque che gli acquisti possono essere completati sia online che nei singoli negozi, senza differenze o limitazioni particolari di alcun tipo (territoriali).