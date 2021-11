I prezzi attivati da Trony come non li avete mai visti prima, l’attuale campagna promozionale prevede infatti la possibilità di ricevere un prodotto gratis su ogni singolo acquisto effettuato, senza apporre particolari limitazioni a tutti coloro che vi vorranno accedere.

In netto contrasto con tutto quanto abbiamo visto in passato, gli utenti che vorranno effettivamente godere delle riduzioni di prezzo, non dovranno fare altro che recarsi personalmente in un qualsiasi negozio sul territorio, senza preoccuparsi della regione o dell’area di appartenenza. L’unica limitazione riguarda l’impossibilità di fruire del meccanismo tramite il sito ufficiale, per il resto tutto è lecito.

Trony: questi sono gli sconti più pazzi

La campagna promozionale di Trony prosegue sull’ottima strada intrapresa in passato, garantendo ai vari utenti un risparmio che travalica le aspettative, infatti basterà acquistare uno a scelta tra piccolo/grande elettrodomestico (dal prezzo di almeno 69/399 euro), passando in alternativa per un televisore da almeno 499 euro, per avere l’opportunità di ricevere un prodotto gratis.

Per ottenere l’obiettivo finale non sono necessarie operazioni troppo complicate, infatti si dovranno aggiungere altri due modelli al proprio carrello, ed il meno caro fra tutti verrà scontato del 100% rispetto al listino originario. Il meccanismo si attiva anche nel caso si dovesse acquistare solo un secondo modello, in questo caso la riduzione prevista è del 50% sempre sul meno caro.

La campagna promozionale può essere scoperta nel dettaglio direttamente sul sito ufficiale di Trony stessa, in ogni sua parte.